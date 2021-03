Scomparso ragazzo di 27 anni a Trieste, la famiglia lancia l'appello

Si chiama Luca Trebbi ed è vestito di colore scuro con un berretto rosso. Nell'articolo i recapiti telefonici da contattare in caso di ritrovamento o di segnalazione

Luca Trebbi, un ragazzo con disabilità è scomparso oggi verso le 13.45 a Trieste. L'appello è stato lanciato dalla famiglia. "Dopo esser uscito da via Piccardi doveva andare alla "Repubblica dei ragazzi" in largo Papa Giovanni ma non è mai arrivato. Poi doveva andare a Santa Maria Maggiore e neanche lì. È vestito di colore scuro con un berretto rosso".

In caso l'abbiate visto vanno contattati i seguenti numeri di cellulare:

Padre: +393405770271

Madre: +39 345 597 6361