Luci di Natale accese anche dopo il coprifuoco, Morena (Open Fvg): "Non necessario"

Le luminarie di Natale in città rimangono accese ben oltre il coprifuoco delle 22, precisamente gli abeti e la stella cometa di piazza Unità rimangono illuminati dalle 17 alle 7 del mattino, le luci nelle altre vie cittadine dalle 16:30 all'una di notte. Lo ha dichiarato l'assessore alla cultura Giorgio Rossi in Consiglio comunale rispondendo a una domanda di attualità della consigliera Sabrina Morena (Open Sinistra Fvg), e specificando che "Il costo è legato a un consumo ed è a carico del Comune".

Morena ha replicato che: "Visto il coprifuoco in atto nessuno di noi è in grado di godersi le luminarie dopo le 22, credo che il contratto con Acegas vada rivisto in questo senso, credo che questo consumo sia inutile quando le personenon possono vederlo. Anticiperò una mia mozione in tal senso".