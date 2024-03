Lei di Gorizia, lui ex generale: chi era la coppia morta nella tragedia in Veneto

TREVISO - Lo schianto in picchiata nel giardino di una casa. Sono morti praticamente sul colpo Lanfranco De Gennaro, 71 anni compiuti da poco e Lucia Buccieri, 70 anni, corregionali vittime della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo a Trevignano, in Veneto. I due, originari rispettivamente di Udine e Gorizia, si trovavano a bordo di un velivolo ultraleggero che, per cause al vaglio della procura di Treviso (che aprirà un fascicolo di indagine sui fatti), ha iniziato a perdere quota, per infine schiantarsi a terra. Il terribile episodio avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Lo schianto è avvenuto nel giardino di una abitazione, ma per fortuna in quel momento negli spazi esterni non c'era nessuno. Lanfranco De Gennaro era un ex generale dell'aeronautica. Nato a Udine il 16 febbraio 1953, si era trasferito assieme alla moglie in Veneto diversi anni fa. Aveva fatto parte del 51esimo stormo e di recente era stato insignito dell'onorificienza di Cavaliere della Repubblica italiana. Lucia Buccieri aveva lavorato come insegnante ed era in pensione. Era nata a Gorizia il 18 agosto del 1953. Lasciano due figli.