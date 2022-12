Luna Park "Santa Claus Village": tutte le modifiche alla viabilità

Il Comune di Trieste informa che, per favorire il regolare svolgimento del previsto “Santa Claus Village – Luna Park tematico di Natale 2022/2023", da domenica 11 dicembre 2022 a mercoledì 11 gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in piazzale delle Puglie, nell’area destinata a parcheggio compresa tra l’intersezione con via Carnaro e l’impianto “Giorgio Ferrini” (tutta l’area del piazzale). Sulla stessa area sarà operativo anche il divieto di transito veicolare. Da lunedì 19 dicembre a mercoledì 11 gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità, vine previsto anche il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli, nell’area destinata a parcheggio tra l’intersezione con via Valmaura, e l’intersezione con via Rio Primario, tratto di 140 per 50 metri circa, retrostante la Risiera di San Sabba (tutta l’area del piazzale). Sulla stessa area viene previsto anche il divieto di transito.

Per favorire invece l’attività del Luna Park primaverile 2023 da giovedì 12 gennaio a domenica 16 aprile 2023 e comunque fino a cessate necessità, viene prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata, nel tratto di 30 per 15 metri circa nell’area destinata a parcheggio retrostante la Risiera di San Sabba prospettante via Rio Primario, in corrispondenza del primo varco carraio. Sulla stessa area è previsto anche il divieto di transito.