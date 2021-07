Lutto nel mondo della scienza: addio a Miguel Virasoro, fu direttore dell’Ictp per 7 anni

Si è spento all'età di 81 anni. Famoso il suo contributo alla teoria delle stringhe, per lo sviluppo di algebre di Lie a dimensione infinita oltre che per la meccanica statistica

Deceduto all'età di 81 anni il fisico Miguel Virasoro, direttore dell'Ictp - Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" dal 1995 al 2002. Nato a Buenos aires, era noto nell'ambito della fisica teorica e della matematica. Lasciò il suo paese negli anni 60 in seguito ai disordini e alla violenta repressione delle proteste studentesche durante la cosiddetta "Noche de Bastones Largos" e si trasferì in Italia nel 1977. Collaborò anche con la Sissa, con l'Università di Torino e "La Sapienza" di Roma. In questo periodo insegnava in Argentina all'Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Famoso il suo contributo alla teoria delle stringhe, per lo sviluppo di algebre di Lie a dimensione infinita oltre che per la meccanica statistica. Insieme a Giorgio Parisi e Marc Mézard è stato uno dei fondatori della teoria dei "vetri da spin" in dimensioni infinite. Nel 2020 ricevette la Medaglia Dirac dell'Ictp e il premio Fermi nel 2009.