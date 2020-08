Va a trovare la madre in casa di riposo e muore: malore fatale per un uomo di 60 anni

È andato a trovare l'anziana madre ricoverata in una casa di riposo ed è morto. È successo nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, in una struttura sanitaria di via Cellini. La vittima, un uomo di 60 anni, è stato colto da un malore che gli è stato fatale. Nonostante i molteplici sforzi effettuati per la rianimazione, il medico intervenuto ha solo potuto constatare il decesso del malcapitato. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica, sono intervenute anche due volanti della Polizia.

