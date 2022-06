Rubava monete dai carrelli della spesa: arrestato maestro di yoga latitante

Un insegnante di yoga rubava le monetine dai carrelli della spesa approfittando della distrazione dei clienti del supermercato, poi la condanna per furto aggravato. I Carabinieri di Aurisina, impegnati unitamente alla Stazione di Basovizza in un controllo di retrovalico, lo hanno identificato, scoprendo che si trattava di un ricercato con un provvedimento di cattura pendente. Si tratta di un cittadino romeno di 68 anni, che deve scontare ora 1 mese e 28 giorni di reclusione per furto aggravato. La pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e associato al carcere del Coroneo di Trieste.