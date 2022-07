Mafia e traffico di droga, arresti anche in Friuli Venezia Giulia

Una vasta operazione dei carabinieri è in corso, dalla mattinata di oggi 4 luglio, in provincia di Bari e coinvolge anche il Friuli Venezia Giulia con arresti effettuati nella nostra regione. I militari del Comando provinciale, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nei territori di Bitonto e Palo del Colle, nel traffico di sostanze stupefacenti, con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località della Puglia, e anche Calabria, Sicilia, Emilia Romagna. Da prime informazioni si tratterebbe di soggetti del Barese già detenuti in altre regioni.