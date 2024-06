Soldi facili con droga e immigrazione, ecco gli interessi delle mafie a Trieste e dintorni

TRIESTE - "Seppur non in forma stanziale, la presenza sul territorio di organizzazioni criminali di tipo mafioso, impegnate a commettere svariati illeciti e a permeare un florido tessuto economico come quello triestino, è stata appurata da pregresse attività di indagine". La conferma di ciò che da anni rappresenta, per quanto riguarda gli interessi mafiosi, la fine della Trieste conosciuta come "oasi felice" arriva dalla relazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al parlamento italiano e diffusa nella giornata di ieri 17 giugno. Nelle oltre 370 pagine di report viene analizzata la situazione a livello nazionale, suddividendo il lavoro regione per regione. Non mancano, nella parte finale, i riferimenti e i dettagli sulle mafie che operano a livello internazionale.

La presenze delle mafie

Sul caso specifico della nostra città il quadro non è cambiato troppo rispetto agli anni passati. La presenza della 'ndrangheta, cosa nostra, camorra e la criminalità pugliese è ormai fatto noto alla Direzione investigativa antimafia. Nella relazione si sottolinea come "non siano mai state riscontrate nella regione strutture radicate delle stesse", ma la naturale posizione della città, protesa ad est in direzione dei Balcani, ha fatto emergere "l'interesse criminale di gruppi delinquenziali, soprattutto stranieri, operanti nel traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e compenetrazione nel settore economico-finanziario del Friuli Venezia Giulia.

La rotta balcanica

Sul fronte invece della criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica ecco che nella relazione antimafia si legge come Trieste "rappresenta un privilegiato punto di accesso in Europa occidentale". Lungo la tratta, che dalla Turchia si snoda attraverso i Balcani e conclude il suo percorso proprio nel capoluogo giuliano, vengono trasportate quantità importanti di droga e vede la presenza di sodalizi stranieri che possiedono grandi interessi nell'immigrazione clandestina. Ma l'errore più grande, in questo caso, è continuare a non guardare la Luna. Tutti i traffici che attraversano la penisola balcanica sono, in qualche maniera, legati tra di loro e, molto spesso, il potere più grande è quello della mafia albanese.

Droga, migranti e molto altro: la mafia albanese

"Le compagini criminali albanesi - si legge -, dedicate tradizionalmente al traffico di marijuana attraverso la rotta balcanica, reinvestono ormai stabilmente i proventi anche nel traffico di cocaina che importano nel territorio nazionale via terra, attraverso le principali rotte di distribuzione europee, potendo contare su soggetti stanziali nel nord Europa in prossimità dei principali porti mercantili (Anversa, Rotterdam e Amburgo) ove, nel tempo,sono riusciti ad infiltrarsi efficacemente". Ma la mafia albanese costituisce ormai un interlocutore autorevole nel traffico mondiale di stupefacenti, con "rapporto stabili con trafficanti in ogni parte del pianeta" e capaci di contrarre relazioni con i cartelli sudamericani della cocaina, spacciata poi nelle piazze italiane. Anche a Trieste.