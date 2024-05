Attentati, droga e migranti, blitz contro la mafia turca: "Passate da Trieste, è sicura"

TRIESTE – Trafficavano droga e armi lungo i Balcani con l’aiuto di bande serbe, progettavano attentati in Turchia e organizzavano l’ingresso clandestino in Italia di vere e proprie ondate di migranti, il tutto considerando il passaggio nella nostra città come facile e molto più sicuro di altre località italiane. Nelle oltre 110 pagine dell’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Milano, Roberto Crepaldi, che ha portato in carcere 19 soggetti appartenenti ad un pericoloso sodalizio criminale turco (tre sono gli indagati italiani, gli altri sono tutti di origine turca), Trieste viene elevata a luogo dove far transitare i richiedenti asilo e punto di partenza di viaggi in direzione della Svizzera, ma anche di Germania e altri paesi dell’Unione europea.

Ondate di denaro

Migliaia di euro pagati per ogni viaggio dai migranti, con una maniacale programmazione gestita dal gruppo di trafficanti e che prevede un disegno preciso per portare all’interno del territorio continentale ondate di clandestini, ma anche armi di ogni tipo e enormi quantitativi di droga. “Il primo del mese vado a Sarajevo – così si legge in una intercettazione che avviene il 24 febbraio di quest’anno -, poi nei giorni successivi vengo in Italia. Se vuole possono andare con la sua auto a Trieste, il prezzo è 400, 500 euro. Mi raccomando, a tutti quelli che chiedono il prezzo bisogna dire la cifra di 6000 euro”.

Il percorso della rotta, dalla Turchia a Trieste

Centinaia di poliziotti e finanzieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antiterrorismo milanese è riuscita a ricostruire “in maniera molto verosimile” il percorso attraverso il quale la banda criminale turca organizza il trasporto in Italia dei migranti irregolari. Dalla Turchia si entra in Georgia e Armenia, per poi giungere in Kosovo, oltrepassare il confine con il Montenegro, entrare in Bosnia e poi, “attraverso la frontiera di Trieste”, fare ingresso in Italia. Dalle intercettazioni emerge come il trasporto avviene a bordo di tir fino alla nostra città, per poi proseguire a bordo di alcune vetture. “Se hanno il passaporto originale possono entrare in Georgia. Alla frontiera con la Turchia c’è la polizia che, dietro tangente, ti dà un ingresso in Unione Europea, così puoi soggiornare ufficialmente in Georgia e dà lì in aereo puoi andare dove vuoi”. La banda procura autovetture, alloggi, denaro, traffica armi, dà ospitalità a esponenti di organizzazioni criminali turche, ma, soprattutto, “favorisce e coordina il traffico di immigrati dalla Turchia favorendo l’immigrazione clandestina, prestando assistenza agli immigrati turchi clandestini e ricercati dalle autorità turche, assicurando i vari passaggi” lungo la rotta.

Passaporti: ecco come facevano entrare i migranti

“Faremo fare un passaporto di basso valore, non con il suo nome ma con il nome di qualcun altro” o “se dici che sei iracheno ti fanno passare”, sono solamente alcune delle indicazioni che, al telefono, vengono impartite alle diverse cellulare che operano in tutti i Balcani e in altri paesi europei. Il gruppo criminale era in grado di far entrare i cittadini turchi in Europa in maniera agevole, con il supporto di ulteriori soggetti con cui intratteneva i collegamenti necessari a condurre i migranti prima in Serbia, poi in Italia attraverso la frontiera triestina.

"Quel tipo è diventato ricco"

Una volta in Italia i turchi presentavano le domande di asilo, richieste che la procura di Milano definisce “del tutto strumentali”. Gli indagati, infatti, suggeriscono di “indossare i vestiti sporchi o sostenere di essere giunti mediante rotte diverse da quelle reali” al fine di vedersi accettata la domanda. Ma c’è altro. “La condotta di promozione, direzione e organizzazione di trasporti di migranti – si legge - costituisce non solo una modalità di reclutamento di ulteriori associati ma anche una possibile via di ingresso di merci illegali come armi, stupefacenti e denaro”. Infine, in una intercettazione si sente uno degli indagati spiegare che uno dei basisti sul territorio e che porta spesso migranti in Germania “è diventato ricco grazie a questi gruppi”.