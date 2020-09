“Lloyd deposito a vista" e "Pescatori si diventa": due mostre gratis al Magazzino 26

Il Comune di Trieste informa che sono aperte al pubblico le sezioni del Civico Museo del Mare allestite al Magazzino 26 del Porto Vecchio. Si tratta delle esposizioni “Lloyd. Deposito a vista” e “Pescatori si diventa. Diorami, modelli e tavole per apprendere il mestiere”. Entrambe sono visitabili nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 17.00. Ingresso gratuito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche per questa sede rimangono valide tutte le indicazioni previste dal "Protocollo per la progressiva ripresa delle attività lavorative in presenza - Fase 2 Covid 19" al fine di prevenire la diffusione del virus. E' consentito l'accesso a gruppi composti al massimo da 15 persone previa prenotazione obbligatoria. La prenotazione (max 1 gruppo ogni 15 minuti, ultima prenotazione alle 16.00) deve essere fatta chiamando il seguente numero 3457159132. Il numero è attivo esclusivamente durante l'apertura della sede.