Riaperta al Maggiore la palestra per la fisioterapia respiratoria

Dal 1° ottobre è ripartita l'attività di fisioterapia pneumologica ambulatoriale: infatti è stato possibile riaprire, in completa sicurezza, la palestra per la fisioterapia respiratoria che era stata temporaneamente chiusa per affrontare l'emergenza Covid19. La palestra della SC Pneumologia si trova nell’Ospedale Maggiore, secondo piano, scala D. Le sedute di ricondizionamento allo sforzo che alle sedute di fisioterapia respiratoria individuale vengono prescritte dal medico pneumologo e saranno erogate nel massimo rispetto delle linee guida aziendali relative alle misure anticontagio da COVID 19.

