Malore in largo Barriera: 62enne a Cattinara

Un uomo di 62 anni si accascia a terra in largo Barriera, interviene il 118. E' successo intorno alle 12:30, in seguito al malore l'uomo, che soffrirebbe di pluripatologie, è stato tempestivamente assistito dall'equipe di una ambulanza che lo ha trasportato in ospedale di Cattinara, al pronto soccorso. Sono state le persone che si trovavano in quel momento con lui, in prossimità di un negozio di alimentari, a chiamare i soccorsi.