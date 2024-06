Malore in via Mazzini: donna 66enne si accascia a terra, portata a Cattinara

TRIESTE - Una donna di 66 anni si accascia a terra per strada, all'improvviso e senza nessuna avvisaglia, e interviene il 118. E' successo in via Mazzini intorno alle 12:45 di oggi, sabato 1 giugno. La signora, dopo aver perso conoscenza, è stata soccorsa dagli operatori del 118, che transitavano a bordo di un'ambulanza per soccorrere un'altra persona in codice giallo. Si sono così fermati ad assistere la donna e, dopo aver valutato che si trattava di un grave malore, l'hanno stabilizzata sul posto e poi portata all'ospedale di Cattinara, sempre in codice giallo.