Malore in acqua a Grado, uomo all'ospedale

GRADO - Si immerge in acqua ma viene colto da un malore. E' successo ad un uomo a Grado che nel pomeriggio di oggi è stato soccorso dal personale sanitario del 118, in sinergia con l'equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di Porto. L'uomo è stato quidni trasportato a Porto San Vito e da lì l'equipaggio di un'ambulanza lo ha trasportato in codice giallo l'ospedale di Monfalcone.