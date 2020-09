Malore dopo uno spuntino sulle Alpi Giulie: 75enne in ospedale

Una settantacinquenne di Monfalcone si è sentita male a Forcella Lavinal dell'Orso /2138 metri), stretto intaglio tra la Cima de La Puartate e le Cime Castrein, tra i rilievi del Jôf di Montasio e del Jôf Fuart, nelle Alpi Giulie. La donna, che ha accusato il malore dopo aver mangiato uno spuntino, era con un compagno di escursione, che ha chiamato i soccorsi componendo il NUE112. La SORES ha inviato sul posto l'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore, essendo l'elisoccorso regionale già impegnato altrove e avendo considerato che le squadre di terra avrebbero impiegato più di un'ora a raggiungerla a piedi. Sono comunque state allertate anche le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, pronte a partire a supporto delle operazioni assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea. La donna è stata prelevata facilmente dall'elicottero in 25 minuti e consegnata all'ambulanza a Tolmezzo per essere condotta in ospedale per controlli. Non sarebbe grave.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.