Malore di un bagnante in Costa dei Barbari, soccorso dal 118, vigili del fuoco e guardia costiera

DUINO AURISINA - Oggi pomeriggio, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il sistema 118, sono stati attivati i soccorsi nei confronti di un bagnante che in spiaggia è stato colto da malore, nel tratto di litorale giuliano antistante la località di Aurisina (Costa dei Barbari). Il pronto intervento di un mezzo nautico della guardia costiera, unitamente a un’unità dei vigili del fuoco che nel frattempo aveva imbarcato il personale sanitario del 118, ha permesso di gestire e coordinare le operazioni di soccorso per prestare l'assistenza sanitaria al malcapitato, che è stato recuperato dai soccorritori e successivamente trasportato fino al porticciolo dei Filtri di Aurisina dove ad attenderlo vi era un’autoambulanza per prestare le prime cure mediche del caso. Notizia in aggiornamento