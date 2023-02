Malore in porto mentre lavora, cinquantenne a Cattinara

Un uomo si sente male mentre lavora su un'imbarcazione in porto nuovo, e viene soccorso dal 118. È successo nel primo pomeriggio di oggi in prossimità dell'ormeggio 45 a un uomo di 51 anni. Potrebbe essersi trattato di un ictus. La persona è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, insieme alla guardia costiera, i vigili del fuoco e la polizia di frontiera. L'uomo, che stava lavorando per conto di una ditta di trasporto imballaggi, è stato portato a Cattinara in codice giallo.