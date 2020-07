Malore sul bus: soccorsa da due ispettori della Polizia Locale fuori servizio

Si accascia a terra in autobus, ma viene soccorsa da due Ispettori Capo della Polizia Locale, che prontamente prestano il loro aiuto nonstante siano in ferie. I due si sono incontrati per caso ieri, giovedì sull'autobus della linea 22: il mezzo stava salendo via Rossetti, era appena ripartito dalla fermata dell'ex caserma ed era abbastanza affollato: d'un tratto una giovane donna, seduta alcuni metri dietro a loro, si è accasciata priva di sensi. I due Ispettori si sono avvicinati per cercare di capire meglio la gravità della situazione - ogni operatore di Polizia Locale è anche abilitato al primo soccorso - e con l'ausilio della Sala operativa hanno attivato l'ambulanza che è arrivata in pochi minuti per soccorrere la donna, in stato di incoscienza per tutto il periodo dell'attesa. In presenza dell'ambulanza e del bus fermo sul lato sinistro della carrggiata, i due Ispettori hanno continuato a dare la loro assistenza gestendo il traffico, seppur in borghese, fino a quando la situazione non si è risolta del tutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.