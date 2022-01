Malore fatale alla guida: era un carabiniere in pensione

Si sente male alla guida, accosta e perde i sensi: inutili i tentativi di salvarlo. E'così deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio, un carabiniere in pensione, settantene, precedentemente in servizio a Trieste. Come riporta Telefriuli il tragico evento è accaduto in via Zampieri. L'uomo si stava forse recando in ospedale perché si sentiva male e prima di morire è riuscito ad accostare a bordo strada. Il conducente di un'auto di passaggio ha chiamato i soccorsi e sul posto si è recato il 118 con l'automedica, ma dopo le manovre di rianimazione senza esito il personale ha dovuto constatarne il decesso, per cause naturali. Cordoglio nell'Arma dei Carabinieri.