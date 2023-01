DUINO AURISINA - Non ce l'ha fatta il 56enne che nel pomeriggio di oggi è rimasto vittima di un arresto cardiaco durante la gara podistica "La Corsa della bora. L'uomo, da subito in condizioni gravissime, è stato soccorso dal Soccorso Alpino e dal 118, e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.