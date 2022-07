Malore in Costiera: donna soccorsa dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Verso le 15.30 di oggi, 12 luglio, il Nucleo Nautico ed i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste sono stati chiamati in soccorso di una persona che, a causa di un malore, necessitava aiuto nel tratto di costa tra la spiaggia di Canovelle e quella dei Filtri a Trieste.

Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti, assieme al personale del 118 e della Capitaneria di Porto, ad imbarellare l'infortunata sulla toboga e trasportarla, a bordo del gommone dei Vigili del Fuoco, fino al porto di Grignano per affidarla all'ambulanza per le cure del caso.