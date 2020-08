Si sente male mentre passeggia vicino alla galleria naturale: intervengono i Vigili del fuoco

Un uomo di 71 anni si sente male mentre passeggia in un sentiero a 250 metri dalla galleria naturale sulla strada Costiera, e intervengono i soccorsi. E'accaduto nel primo pomeriggio di oggi: l'uomo, originario di Belluno, camminava nella natura con la sua la compagna quando è stato colto da malore. A quel punto sono stati allertati i Vigili del fuoco e il 118, che si sono precipitati sul posto portandolo poi a Cattinara per accertamenti. Non sono ancora note le sue attuali condizioni di salute.

