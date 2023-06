Colta da malore a Canovella degli Zoppoli, soccorsa una donna

TRIESTE - Una donna di Udine è stata soccorsa questo pomeriggio tra le 17 e le 18 in costiera sopra Canovella degli Zoppoli. La donna è stata colta da malore, un probabile colpo di calore, mentre risaliva dalla spiaggia assieme ad alcuni familiari a metà della risalita. Sul posto si sono portati, scendendo dal livello della strada, sei soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118 tutti allertati dalla Sores. La donna è stata stabilizzata dai sanitari, imbarellata e portata a spalle su per le scalinate e il sentierino per essere consegnata all'ambulanza.