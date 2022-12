Va in arresto cardiaco e viene rianimato a lungo: grave a Cattinara

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Un uomo di 49 anni si trova ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima, nel pomeriggio di oggi 19 dicembre, di un arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto nei pressi dell'azienda Mec Pre Srl, in località Dolina. Le prime manovre di rianimazione sono state praticate dalle persone che si trovavano sul posto. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi all'uomo. La vittima è stata intubata e stabilizzata, poi trasportata in gravissime condizioni a Cattinara.