Malore fatale in casa a 65 anni: ritrovato quattro giorni dopo

La tragica scoperta è stata fatta a Santa Croce. L'uomo non dava notizie di sé e i parenti hanno chiamato i soccorsi

Un malore fatale in casa a soli 65 anni: è successo qualche giorno fa a Santa Croce ma la drammatica scoperta è avvenuta solo ieri pomeriggio. Come riportato da Telefriuli, l'uomo non dava infatti notizie di sé da diversi giorni e i parenti hanno chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco del Comando centrale di Trieste sono quindi intervenuti insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine ma l'uomo era già deceduto da almeno quattro giorni.