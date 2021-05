Tragedia in viale D'Annunzio: anziano muore in strada prima di arrivare all'ospedale

L'uomo si è sentito male ed era appena uscito dall'appartamento insieme al figlio, che lo stava per portare all'ospedale. Si è accasciato a terra prima di salire in macchina. Vano il tentativo di rianimazione sul posto da parte del 118

Un anziano si sente male, il figlio sta per portarlo all'ospedale ma è troppo tardi e l'uomo si accascia al suolo e muore prima di salire in macchina. E' successo stamattina, lunedì 10 maggio, in viale D'Annunzio all'altezza del civico 79. Dopo che l'82enne ha perso conoscenza è stato allertato il 118, prontamente intervenuto con ambulanza e automedica. Lungo e vano il tentativo di rianimazione, alla fine è stato possibile solo constatare il decesso.