Malore fatale alle poste: donna 48enne si accascia e muore

TRIESTE - Una tragedia si è consumata oggi nell'ufficio postale di via Marconi: una donna di 48 anni è stata colta da malore e si è accasciata a terra. E' successo nel primo pomeriggio. Gli operatori hanno tentato a lungo di rianimare la paziente, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Intervenute sul posto due ambulanze con automedica e le forze dell'ordine.