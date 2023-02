Si accascia a terra per un malore: muore un sessantenne a San Canzian d'Isonzo

Si accascia a terra e muore in seguito a un malore fatale: è successo a un 62enne di Staranzano su una strada sterrata a San Canzian d'Isonzo, nel Goriziano, alle ore 17 del 10 febbraio scorso. L'uomo stava camminando quando si è sentito male e subito sono intervenuti i Carabinieri di Monfalcone, allertati da un collega che, libero dal servizio, aveva visto l'uomo a terra. Nonostante i tentavi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, per il malcapitato non c’è stato niente da fare. E' stata disposta dalla Procura l'autopsia per stabilire le cause del decesso.