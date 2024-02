Malore fatale in val Rosandra: morto un escursionista

SAN DORLIGO/DOLINA - Un uomo è stato colto da un malore fatale durante un’escursione in val Rosandra. La tragedia si è consumata oggi, 25 febbraio, intorno alle 14, sul sentiero 39. Stando alle prime testimonianze si tratterebbe di un maschio sulla settantina, privo di documenti al momento del soccorso. Sul posto il personale del 118 con elisoccorso, chiamato da alcuni passanti che hanno trovato la persona riversa a terra. Nonostante i soccorritori abbiano tentato per quasi un’ora la rianimazione cardiopolmonare, alla fine si è dovuto dichiarare il decesso. Sul posto anche il soccorso alpino. Notizia in aggiornamento.