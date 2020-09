Si sente male durante una gita in val Resia: soccorsa 69enne goriziana

Una sessantanovenne di Gorizia è stata colta da malore nella tarda mattinata in Val Resia durante un'escursione. A chiamare i soccorsi con il Numero Unico per le Emergenze sono stati i compagni di gita che si trovavano assieme a lei sul sentiero Cai 631a che parte da San Giorgio di Resia e attraversa una zona boscosa. Sul posto verso le 11.20 si sono recate le squadre di terra della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza di Sella Nevea su allerta della Sores, che ha inviato sul posto anche l'elisoccorso regionale.

Il soccorso

La donna è stata raggiunta dall'equipe medica dell'elisoccorso accompagnata dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e prelevata sul posto con una verricellata, dato che il bosco non consentiva atterraggi nelle immediate vicinanze e poi portata al campo base allestito in località Tigo, vicino San Giorgio di Resia, dove è stata valutata dai sanitari dell'ambulanza giunta fin lì e infine caricata nuovamente a bordo dell'eliambulanza per essere condotta in ospedale a Udine. L'intervento si è concluso intorno alle 13.