Si sente male sulla nave al largo di Grado: soccorso un marittimo

GRADO - Un marittimo si sente male a bordo di una nave e viene soccorso dalla capitaneria di porto. E' successo al largo di Grado la scorsa notte. Il personale del 118, allertato dalla centrale operativa Sores, ha raggiunto in ambulanza il molo Torpediniere di Grado ed è salito sulla motovedetta della capitaneria di porto di Monfalcone, che ha trasportato gli operatori sulla nave. Qui il marittimo è stato soccorso e trasportato in abulanza all'ospedale di Monfalcone in codice giallo.