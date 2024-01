Malore in Grotta Gigante: 70enne perde i sensi e viene soccorsa

TRIESTE - Una donna si sente male in Grotta Gigante e intervengono in suo soccorso i vigili del fuoco di Opicina, il soccorso alpino e il 118. È successo alle 12:00 di oggi, domenica 21 gennaio. La signora, una 70enne di origini friulane ha accusato il malore, perdendo i sensi, a una quota di -70 metri e i vigili del fuoco, assieme ai volontari del CNSAS, l'hanno raggiunta, stabilizzata, imbarellata e trasportata a spalle per 350 scalini, allestendo dei sistemi di sicura con corde nei tratti più impegnativi. Una volta all'uscita, la donna è stata affidata al personale del 118. Notizia in aggiornamento.