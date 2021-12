Malore fatale a 14 anni: era ricoverata a Trieste

La speranza appesa a un filo, poi il peggioramento e, oggi, la triste notizia: per Giada Furlanut, 14enne di Villa Vicentina, non c'è stato nulla da fare dopo il malore dello scorso 29 novembre quando la giovane era stata colpita da un’embolia polmonare. Lutto in tutta la comunità di Fiumicello - Villa Vicentina che in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia della ragazza. Dopo il malore mentre si trovava a scuola, Giada Furlanut era stata ricoverata dapprima in ospedale a Monfalcone per poi essere trasferita al Cattinara di Trieste, nel reparto di terapia intensiva. Come riportato da UdineToday, giovane frequentava l'istituto alberghiero Pertini di Grado e giocava a pallavolo da diversi anni, prima nella squadra del suo paese e, da qualche tempo, nella Asd Pallavolo Pieris. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi per il dono.