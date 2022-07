Malore sull'isola di Barbana, soccorsa un'anziana

Poco prima delle 15 di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Grado ha eseguito un intervento di soccorso in supporto al personale sanitario dell’Isola d’Oro per il soccorso ad una persona anziana che per un malore aveva perso i sensi nell’Isola di Barbana. Utilizzando l’imbarcazione di soccorso in dotazione, i vigili del fuoco hanno provveduto a trasportare l’equipe sanitaria dal porto di Grado sull’isola di Barbana dove, dopo una prima valutazione delle condizioni di salute dell’anziana, i sanitari hanno deciso di trasportarla presso il presidio sanitario di Grado. A quel punto i vigili del fuoco, dopo aver fatto indossare a tutti i passeggeri i dispositivi di sicurezza, hanno imbarcato la signora che aveva avuto il malore una sua parente e il personale sanitario per riportare tutti presso il porto di Grado.