Malore lungo il sentiero del Pescatore: soccorsa una 72enne

Una 72enne triestina è stata soccorsa questa mattina prima delle 10 a Trieste lungo il sentiero del Pescatore. La signora stava percorrendo il sentiero assieme al marito quando a causa di un malore ha perso conoscenza. Sul posto i sanitari del 118 e i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino. La donna è stata stabilizzata e imbarellata e portata per 300 metri sul sentiero fino all'ambulanza per essere condotta in ospedale.