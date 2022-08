Si accascia a terra sulla Napoleonica: 23enne in ospedale

Una donna di nazionalità estone di 23 anni ha avuto un forte calo di pressione durante una passeggiata lungo la Napoleonica. Era partita assieme alla madre e al fidanzato (il gruppetto è in vacanza in Slovenia) da Monte Grisa quando dopo un po', si è accasciata a terra. Un probabile colpo di calore che l'ha spossata del tutto impedendole di rimettersi in piedi. La donna è stata infatti raggiunta dalle squadre della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, imbarellata e portata fino all'ambulanza per essere condotta in ospedale.