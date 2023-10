Grave malore in piazzale Legnami: cinquantenne a Cattinara

TRIESTE - Un grave malore ha colto un uomo cinquantenne questa mattina presto in piazzale dei Legnami. Al malore è seguito un arresto cardiocircolatorio e in soccorso della persona sono intervenuti gli operatori del 118, inviati dalla centrale operativa Sores. L'uomo è stato defibrillato sul posto, sono state praticate le manovre di rianimazione cardiopolmonare e poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Notizia in aggiornamento.