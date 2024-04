Arresto cardiaco nella notte in un pub: 43 enne grave a Cattinara

TRIESTE - Un uomo di 43 anni ha avuto un arresto cardiaco in un pub nel rione di San Giacomo ed è stato portato a Cattinara in gravi condizioni. E' successo all'Old London Pub di via Caprin nella tarda serata di ieri, giovedì 18 aprile, ma la notizia è trapelata solo oggi. Inizialmente l'uomo, un triestino, è stato soccorso dagli astanti, poi è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno effettuato la rianimazione cardiopolmonare e il massaggio cardiaco, riuscendo a far ripartire il cuore. Poi il 43enne è stato portato d'urgenza all'ospedale. È tuttora in condizioni critiche, in prognosi riservata. Si sottolinea l'importanza del massaggio cardiaco effettuato da una persona presente nel pub, prima dell'arrivo del 118, a testimonianza di come un tempestivo intervento possa, in questi casi, fare la differenza.