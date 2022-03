Malore sul sentiero: 80enne soccorso e portato all'ospedale

Questa mattina, intorno alle 11, un ottantenne triestino è stato colto da malore, probabilmente per un colpo di calore, su un sentiero a cento metri dalla strada che costeggia il campeggio Pian del Grisa. E' stato consegnato all'ambulanza e condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto il Soccorso Alpino di Trieste.