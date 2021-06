Colto da un malore in spiaggia: morto 83enne triestino

E' successo ad Aquileia questo pomeriggio. L'uomo era in vacanza con la moglie. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118

Un uomo di 83 anni è morto questo pomeriggio dopo aver accusato un malore sulla spiaggia in località Belvedere ad Aquileia. Lo riporta Il Piccolo. L'83enne, un triestino, era in vacanza con la moglie nel campeggio vicino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, nonostante i vani tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso