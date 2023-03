Malore dentro il ricreatorio Toti, rianimata sul posto e portata a Cattinara

TRIESTE - Una donna di 61 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara dopo essere stata colta da un arresto cardiocircolatorio. L'episodio è avvenuto nei pressi del ricreatorio Toti, nel rione di San Giusto. A dare l'allarme sono state le persone che erano con lei in quel momento e che hanno rianimato la donna, seguendo le indicazioni del personale della sala operativa regionale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con una ambulanza e un'automedica, che hanno preso in carico la sessantunenne continuando le manovre salvavita e trasportandola d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio triestino.