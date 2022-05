Malore sulle montagne bellunesi: soccorsa una 24enne triestina

Momenti di paura per una ragazza triestina di 24 anni che durante un'escursione sulle montagne bellunesi è stata colpita da un malore. Intorno alle 12:20 il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato dalla Centrale Suem 118, per un'escursionista che non era più in grado di progredire lungo la Ferrata della memoria, colta da malessere e paura. La giovane, che si trovava assieme al compagno poco sopra la scala iniziale, è stata raggiunta da cinque soccorritori saliti dal basso. La ragazza è stata assicurata, aiutata a calarsi e guidata a ritroso fino alla base, da dove è stata poi accompagnata al parcheggio.