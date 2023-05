Malore in centro commerciale a Udine, gravissimo anziano triestino

Un uomo di 88 anni di età è stato soccorso poco dopo le 12:30 di oggi in un pubblico esercizio che sorge all'interno di un centro commerciale a nord di Udine. Si è accasciato improvvisamente al suolo perdendo conoscenza e a seguito del grave malore è intervenuto un arresto cardiocircolatorio. Sul posto è giunto l'equipaggo di una ambulanza e di una automedica provenienti da Udine. "Nel frattempo - così la nota - hanno dato indicazioni alle persone che si trovavano in quel momento con lui di attivare un defibrillatore". L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine.