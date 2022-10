Infarto in strada, un medico e il 118 lo salvano: settantenne a Cattinara

TRIESTE - Il provvidenziale intervento di un medico che per caso passava di là, assieme a quello dell'automedica del 118 giunta immediatamente sul posto, ha salvato un settantenne vittima di un malore improvviso. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17 di oggi in via XXX ottobre, all'angolo con via Valdirivo. L'uomo stava camminando lungo la via in direzione piazza Sant'Antonio quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Il personale del negozio di elettronica all'angolo con via Valdirivo ha chiesto all'uomo se avesse bisogno di aiuto ma, secondo testimonianze raccolte da TriestePrima, il settantenne in un primo momento avrebbe risposto di no.

Subito dopo l'uomo si è invece seduto su una sedia del negozio di frutta e verdura di via XXX ottobre ed è svenuto. Tempestivo l'intervento di un medico che si trovava lì per caso e quello dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto a bordo di un'automedica. L'ambulanza è giunta per i soccorsi appena in un secondo momento. E' stato il medico a rianimare subito il settantenne. Il personale del 118 ha poi continuato la rianimazione cardiopolmonare, intubando il paziente e stabilizzandolo. Subito dopo l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, nel reparto di Cardiologia.