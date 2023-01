Si accascia a terra in via Cadorna per un arresto cardiaco: donna 70enne grave a Cattinara

Si accascia al suolo per un arresto cardiocircolatorio e viene soccorsa dal 118: è quanto accaduto oggi in tarda mattinata a una donna di circa 70 anni in via Cadorna. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno chiamato il numero di emergenza, e il personale sanitario, inviato sul posto dagli infermieri della Sores, ha effettuato le manovre di rianimazione. Il cuore della donna ha ripreso a battere e la paziente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Notizia in aggiornamento.