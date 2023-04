Malori in chiesa la Domenica delle Palme: 15 persone soccorse tra cui un minore

Sono stati 15 i malori in chiesa che si sono verificati in Fvg la Domenica delle Palme. È successo durante le celebrazioni, nella mattinata di ieri. La maggior parte dei malori si sono verificati nei pressi di Udine e Trieste, due anche nella ex provincia di Pordenone.

Si è fortunatamente trattato di malori non gravi. Il personale del 118, inviato dalla centrale operativa Sores, ha soccorso sia uomini che donne, di tutte le età, compresa una persona minore. I soccorsi sono stati chiamati dai presenti.