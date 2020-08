Maltempo: oltre 240 interventi in Fvg, impegnati anche i Vigili del fuoco di Trieste

Allagamenti, alberi caduti e pericolanti, frane smottamenti, tetti scoperchiati persone bloccate dall'acqua nelle vetture: questa la situazione in Fvg, anche se a Trieste non ci sarebbe stata nessuna particolare criticità, solo interventi di routine. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte e dalle 19 di ieri sono stati più di 240 gli interventi riconducibili al maltempo che i comandi provinciali di Pordenone e Udine, con il supporto dei colleghi giunti dai comandi di Trieste e Gorizia, hanno portato a termine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento (ore 7:30, ndr) sono una ventina gli interventi dovuti al maltempo che sono ancora da portare a termine nel territorio regionale. Continua il costante monitoraggio dell'evolversi della situazione da parte delle sale operative dei Vigili del fuoco, allertate e pronte a muovere in qualsiasi momento le sezioni operative dei quattro comandi provinciali.