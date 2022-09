Ennesimo nubifragio: 35 interventi dei vigili del fuoco nella notte

L'ennesima bomba d'acqua si è abbattuta su Trieste nella serata e nella notte tra il 16 e il 17 settembre e sono stati 35 gli interventi dei vigili del fuoco per arginare i danni da maltempo. Diversi i danni provocati da rami, alberi pericolanti o caduti, imposte, finestre e tegole. In alcuni casi gli alberi hanno danneggiato le auto in sosta e le abitazioni. Le precipitazioni, secondo le previsioni, si attenueranno nel pomeriggio. In netto calo le temperature minime, che nel weekend si avvicineranno ai 10 gradi

.