Maltempo: più di 50 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti

TRIESTE - Più di 50 interventi dei vigili del fuoco, quasi tutti per alberi e rami caduti o pericolanti a causa della bora: è il bilancio della giornata odierna, martedì 16 maggio, dal primo mattino fino al primo pomeriggio. In particolare, a causa di un albero pericolante, è stata chiusa strada Nuova per Opicina dall'Obelisco al Quadrivio, poi riaperta qualche ora dopo. Anche via Caboto è stata chiusa fino a via Pigafetta all'Italcementi per caduta rami. E' stato inoltre chiuso in via cautelativa il centro di raccolta Acegas di via Giulio Cesare a causa di un albero pericolante spezzatosi per la bora, e la circolazione sulla strada è stata parzialmente inibita. Un altro albero pericolante anche in via Forlanini 51, dove ci sono stati disagi al traffico durante l'intervento degli operatori. Le forti raffiche di vento hanno anche reso necessaria la chiusura dei parchi e la sospensione del collegamento marittimo "Delfino verde" tra Trieste e Muggia dall'Obelisco al Quadrivio.